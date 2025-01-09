國產去年營收217億元年增3% 國內本業續創新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-09 11:32

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混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (9) 日公告去年 12 月營收，受惠年前傳統旺季，以及擇優出貨策略，月營收 20.58 億元，月增 11.2%、年增 7.2%；2024 全年營收 217.19 億元，為近三年新高，年增 3.2%。

國產表示，AI 浪潮來襲，全台科技大建設持續不斷，公司領先產業推出系列國內外認證的低碳高端混凝土產品，充分掌握科技擴廠帶動的大建設商機，推升營運表現，推升去年 12 月營收創史上前 5 高的表現。

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若以混凝土相關的國內本業來看，國產表示，去年 12 月營收也達到 17.56 億元，年增 7.59%，則為歷史前三高；累計 2024 年國內本業營收為 186.48 億元，年增 5.01%，繼去年後又蟬聯史上最高年度營收紀錄。

國產表示，AI 浪潮帶動科技廠持續建廠擴產，像是台積電 (2330-TW) 除了在中科、嘉義科等建廠擴充 CoWoS 產能外，也積極推進 2 奈米、1.4 奈米晶圓製程，相繼在新竹寶山、高雄楠梓建廠，可望持續帶旺混凝土需求。