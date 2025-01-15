宇見智能完成種子輪融資 獲策略夥伴輝達及廣運、所羅門投資

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-15 16:23

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台灣新創公司宇見智能 (MetAI) 今 (15) 日宣布，完成 400 萬美元 (約新台幣 1.32 億元) 的種子輪融資，其中並由廣運(6125-TW) 投資 150 萬美元 (約新台幣 4953 萬元)，投資者除廣運之外、並包括輝達、所羅門 (2359-TW) 及創投業者。

宇見智能並指出，本次募資使 MetAI 凸顯其在推進實體 AI (Physical AI) 和縮短模擬與真實世界差距的關鍵角色，並通過尖端技術實現突破可能。突破性 AI + 3D 技術結合 NVIDIA Omniverse，顛覆數位孿生模擬環境創建的方式，以科技新創角色推動產業機器人和 AI 訓練的進展。

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宇見智能指出，此次的募資金額將用於加速 MetAI 的研發工作，擴大產品開發團隊規模，並為美國市場進行準備，專注於半導體製造、自動化倉儲和機器人應用等領域。

宇見智能指出，在 2023 年，MetAI 與廣運展開合作，期許徹底改變自動化倉儲數位孿生的創建方式。MetAI 的技術將倉儲數位孿生模擬所需時間從數千小時縮短至僅需 3 分鐘，大幅節省操作及驗證所需的人員工作量。快速生成的數位孿生不僅外觀與真實倉庫一致，也具備與真實世界一致的精準運作能力，藉此 MetAI 就可以有效建立一個倉儲世界模擬器（Warehouse World Simulator）── 一個動態虛擬環境，能夠即時進行自動化方案的產能驗證、優化，並可望能進一步整合 AI 代理人在模擬中探索世界的潛力。這項雙方合作展現出了非常大的產業價值，廣運也因此成為 MetAI 種子輪募資的的領投投資者。

廣運總經理柯智鈞表示，MetAI 正以他們領先業界的數位孿生和模擬技術改變自動化產業，同時，藉由 MetAI 的先進技術結合廣運的領先自動化解決方案，我們希望能一起為終端客戶提供最優化且高效的成果，以前所未有的精準與速度配合 AI 的推進來加速自動化的落地及導入。