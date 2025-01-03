廣運旗下碳化矽廠盛新發行現增股2萬張籌資5億元 擬Q2登錄興櫃

由廣運 ( 6125-TW ) 與旗下太極 ( 4934-TW ) 轉投資的盛新材料 (6930-TW) ，擬辦理發行 2 萬張現金增資股籌資，已獲金管會申報生效，今 (3) 日敲定以每股 25 元溢價發行，將在 9 日除權交易，依時程規劃，盛新此一籌資案將在 2025 年 2 月底完成募集，並在第二季送件登錄興櫃。

‌



盛新目前股本 5 億元，同時具元件級 N 型 (即導電型) 及 SI 型 (即半絕緣型) 的碳化矽基板的製程能力。盛新本次現金增資案以 25 元發行 2 萬張現增股，完成現增之後的股本將達到 7 億元，並有意以科技類股申請上市。