廣運旗下碳化矽廠盛新發行現增股2萬張籌資5億元 擬Q2登錄興櫃
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-03 19:49
由廣運 (6125-TW) 與旗下太極 (4934-TW) 轉投資的盛新材料 (6930-TW) ，擬辦理發行 2 萬張現金增資股籌資，已獲金管會申報生效，今 (3) 日敲定以每股 25 元溢價發行，將在 9 日除權交易，依時程規劃，盛新此一籌資案將在 2025 年 2 月底完成募集，並在第二季送件登錄興櫃。
盛新為太極與廣運合資子公司，其中太極持股 47.7%、廣運持股 8.8% 與鴻海 (2317-TW) 集團約 10%，其他則為策略夥伴包括全新光電 (2455-TW)。
盛新目前股本 5 億元，同時具元件級 N 型 (即導電型) 及 SI 型 (即半絕緣型) 的碳化矽基板的製程能力。盛新本次現金增資案以 25 元發行 2 萬張現增股，完成現增之後的股本將達到 7 億元，並有意以科技類股申請上市。
盛新 2024 年上半年營收 974 萬元，稅後虧損 1.23 億元，每股虧損 2.47 元。
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