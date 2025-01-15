台灣虎航今年拚營收180億元 擴大日本、東南亞航線

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-15 15:11

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台灣虎航 (6757-TW) 董事長陳漢銘表示，今年目標營收挑戰 180 億元，將擴大日本及東南亞航網，全年預計新增 11 個航點，隨著各項成本增加及需求強勁，短期內票價難見下跌。

陳漢銘指出，台灣虎航去年營收創下 164.23 億元新高，連續兩年調薪 4% 並固定加 3000 元，累計調幅達 11%，2025 年將力拚年營收 180 億元，今年也將加發春節禮金每人一萬元，這是過去 10 年來首次，另勞動節也加發 3000 元勞動禮金，並提高職工福利會補助金額。

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台灣虎航商務長許致遠表示，去年入台旅客達 690 萬人次，較 2023 年成長 22.6%，其中台灣虎航成長 35%。日本市場表現亮眼，來台旅客恢復率達 71%，遠高於平均 55%，日籍會員去年成長逾 7 成，已突破 10 萬人次。

許致遠提到，台灣虎航目前在日本已有 20 個航點，今年將新增北海道帶廣、鳥取航點，並等待日方批准神戶航線。九州地區的佐賀及宮崎將各增加 1 班，並新增大分航點，日本航網新增共四個航點。