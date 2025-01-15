【新台股龍捲風】上詮逆襲的最新思維？主力大戶的思維(LINE@)

鉅亨研報 2025-01-15 17:15

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行情架構在美股怎麼了？台股該怎麼辦？昨天 YT 節目就預告，川普上台絕對不會讓股市大跌，針對美股照顧道瓊為主，道瓊果真反彈，道瓊下跌過程中，指數與指標背離，現階段日 KD 黃金交叉，就要看能否攻上月線以及日 kd 的 50 軸位置。

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美國 12 月 PPI 低於預期，預估值那麼高，是不是有一隻看不見的手在控制，今晚的 CPI 就格外重要，單靠兩個數據部會影響 FED 的決議，但是許多投資朋友手中的美債 ETF 就要注意，10 年期公債殖利率飆到快 5%，上漲空間不大，行情將校正回歸，不過債券有反彈還是要先出一部分，因為 FED 先前調降預期降息次數，而川普的關稅政策也會造成”通膨”的問題，接下來台股權王台積電 (2330-TW) 即將召開法說會，一旦近期市場上利空被法說會消除，資金將會回到電子股身上，市場上傳聞一大堆，又接近農曆封關人心惶惶，徐老師特別為投資朋友準備【開春紅盤體驗班】老朋友 333 專案：https://forms.gle/5fpAst5cx7GM9o2R7

CPO 將再現天價？美系外資最新報告指出，指出上詮 (3363) 是台積電矽光子產業聯盟的關鍵合作夥伴，提供光纖陣列 (FAU) 和相關服務，看好矽光子 / CPO 技術將成為其未來幾年的主要增長動力，首次將上詮納入追蹤並給予「加碼」評等，目標價上看 600 元，先前謝社長提醒：CPO 基本面跟不上，不過矽光子 CPO 徐老師還是持續看好，因為股票總是【漲在題材】，現階段對於速度要求更高，銅退光進，要找與光有關，特別針對封裝要留意，訊芯 (6451-TW) 就專精此領域，今天也上漲 4.01%，徐老師在 2025 上半年持續看好 AI，不過手中有老 AI 如鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW) 等，哪邊是壓力要先出一趟？哪個位置有支撐可以壓回買？一定要來 LINE@詢問徐老師

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