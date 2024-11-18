薪情嗨！台灣虎航獲利創新高 加發3個月績效獎金和2萬元激勵金
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-18 18:14
由於前三季獲利創同期高，國內唯一低成本航空台灣虎航 (6757-TW) 今 (18) 日董事會通過，將發放「績效獎金 3 個月」和「激勵金額 2 萬元」，其餘獎金在 2024 年年度總結後，將再提報董事會。
台灣虎航表示，感謝所有同仁夥伴對公司政策的配合及支持，全員共同努力和團隊凝聚力，是今年取得良好營運成果的關鍵，基於公司永續經營的理念、善盡照顧員工的責任，與員工共享經營成果。
台灣虎航暫定承銷價 40 元，11 月 25 日抽籤，每人限定 1 張，今日收盤價每股 77.7 元，潛在每股價差近 37.7 元，報酬率近 1 倍，暫定 11 月 29 日掛牌。
台灣虎航三季營收為 126.36 億元，年增率 39.6%，營業利益 32.61 億元，年增 67.8%，營業毛利率和營業淨利率分別達 32%、26%，稅後純益為 24.76 億元，每股純益 (EPS)5.52 元，創同期新高。
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