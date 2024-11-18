薪情嗨！台灣虎航獲利創新高 加發3個月績效獎金和2萬元激勵金

由於前三季獲利創同期高，國內唯一低成本航空台灣虎航 ( 6757-TW ) 今 (18) 日董事會通過，將發放「績效獎金 3 個月」和「激勵金額 2 萬元」，其餘獎金在 2024 年年度總結後，將再提報董事會。

台灣虎航表示，感謝所有同仁夥伴對公司政策的配合及支持，全員共同努力和團隊凝聚力，是今年取得良好營運成果的關鍵，基於公司永續經營的理念、善盡照顧員工的責任，與員工共享經營成果。