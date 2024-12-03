台灣虎航股價飛出新高 旅運需求旺擴大招募機師
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-03 15:21
由於國人赴東北亞旅遊需求暢旺，台灣虎航 (6757-TW) 自上周轉一般板上市後，股價持續偏強，今 (3) 日續創高，達到 84.7 元，台灣虎航也宣布，在全球旅運持續旺盛下，即日起公開招募 CPL(Commercial Pilot License) 商用機師，人數未設限，擇優錄取。
台灣虎航商用機師的招募時間即日起至 2024 年 12 月 22 日止，報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業 (不限定科系)，包含 2 年內有效的英文檢定成績證明文件，具有 FAA、CAA 或 ICAO 認可的商用駕駛員執照 (CPL, Commercial Pilot License)，總飛行時數 250 小時以上尤佳等條件。
台灣虎航表示，面對未來有限機隊規模，短期內要持續「加深、加密、加點」優化航網布局，以進一步提升航機使用率及航網效益，推升獲利，以新開通的日本宮崎航線為例，對台灣虎航布局日本九州地區意義重大，搭配原有的福岡和佐賀兩個航點，三點彼此鄰近、可互相串聯的優勢，有助旅行社規畫行程更彈性，可抓住日本旅遊市場的龐大成長機會。
而未來台灣虎航也將推出包括個人化服務推薦、升級會員忠誠計劃。
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