虎航夏季班表早鳥優惠來了 多條日韓航線3000元有找

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-02 11:33

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台灣虎航 (6757-TW) 今 (2) 日宣布，2025 年夏季班表早鳥首波優惠將於明 (3) 日上午開賣，多條飛日本熱門航線 3000 元有找，且優惠期間涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期，預計再掀起一波搶票潮。

台灣虎航表示，2025 年夏季班表首波銷售，尊榮虎優先搶票日為 12 月 3 日上午 10:00 起至 12 月 3 日晚間 23:59 止；全員促銷期間為 12 月 4 日上午 10:00 起至 12 月 5 日晚間 23:59 止。

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而第一波促銷航線包括有桃園 - 首爾仁川、桃園 - 釜山、桃園 - 濟州島、桃園 - 沖繩單程未稅 1,599 元起；桃園 - 岡山單程未稅 1,699 元起；桃園 - 秋田、桃園 - 小松、桃園 - 大阪、桃園 - 東京羽田、桃園 / 高雄 - 東京成田、桃園 / 高雄 - 名古屋、桃園 / 高雄 - 福岡單程未稅 1,799 元起；桃園 - 新潟單程未稅 1,999 元起；桃園 - 仙台單程未稅 2,099 元起；桃園 - 札幌 (新千歲)、桃園 - 函館單程未稅 2,599 元起。