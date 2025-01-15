〈CES 2025〉黃仁勳：20年後街上全是自駕車 成為下一個數兆美元產業

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-15 14:48

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳上週在 CES 上預估，未來 20 年所有汽車都具備自動駕駛功能，並稱「這是個價值數兆美元的產業」，長期收益將會更多。

黃仁勳在會上表示，全球道路上有超過 10 億輛汽車，每年行駛里程總計超過 1 兆英里，預測未來的車輛將實現高度自動化駕駛，總結「這將是一個非常非常大的產業」。

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他還指出，隨著 AI 和感測器技術的進步，下一代純電動車 (EV) 將全部成為自動駕駛汽車，而影響力最大的是來自中國的新興純電動車企業的卓越技術。黃仁勳特別提到比亞迪、理想汽車和小米，也提及美國特斯拉和 Waymo。

輝達宣布提供自動駕駛和機器人新一代驅動 AI 的開發平台，允許自由使用 AI 模型。黃仁勳表示，自動駕駛汽車和機器人有必要了解物理世界，並強調新技術「將成為其出發點」。