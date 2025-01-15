比以往更依賴陸車市！Cybertruck買氣差難振銷量 專家：特斯拉只剩1秘密武器

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-15 12:00

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今年開年以來，中國車市持續掀起價格戰，逾 30 家車廠相繼推出限時直降等促銷政策，曾經的全球一哥特斯拉 (TSLA-US) 除去年底展開新一輪降價衝銷量外，上周五 (10 日) 還發佈新款 Model Y，今年上半年也打算推出新車款 Model Q，補貼後的定價將低於 3 萬美元(約 99.7 萬台幣)。

今年下半年，特斯拉還打算推出其他新車型來擴大潛在市場規模，但隨著中國新能源汽車廠商迅速崛起，比亞迪用性價比幾乎橫掃歐美之外的大部分市場，而問界、理想、極氪、零跑等新勢力也在不斷蠶食特斯拉在中國市佔，甚至集體出海。

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對特斯拉而言，雖然 2025 年依然定下銷量成長兩到三成的目標，也就是 214.7 萬至 232.6 萬輛，但 Cybertruck 銷量萎靡不振已經證明特斯拉的「王者地位」已經岌岌可危，市場已不再唯特斯拉而左右了。

外媒上周日 (12 日) 報導指出，特斯拉正對德州奧斯丁超級工廠生產線進行調整，特別是對 Cybertruck 生產團隊，已將部分員工重新分配至 Model Y 生產線。也就是說，Cybertruck 銷量嚴重不及預期，並未能成為特斯拉另一個熱銷產品，甚至有可能成為其拖累。

因此，特斯拉不得不再次祭起「中國市場」這面大旗，據說特斯拉中國官網已更新 Cybertruck 的產品資訊，包括 Cyberbeast 野獸版、全輪驅動版和後輪驅動版三種配置，顯示特斯拉正在為 Cybertruck 在中國正式上市做準備。

但在中國，皮卡顯然是小眾產品，不僅在高速公路上行駛速度受限，使用 15 年後必須報廢，很多大城市核心路段基本禁止通行。這些限制讓 Cybertruck 在中國也成不了「爆款」並成為 Cybertruck 的救世主。

專家認為，要想完成今年銷量目標，甚至重新站到全球新能源汽車的「C 位」，特斯拉只有最後一個秘密武器—FSD。一旦特斯拉率先實現完全無人自動駕駛，特斯拉將再次「封神」，不然恐將被中國新能源汽車打得節節敗退。