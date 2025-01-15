勤凱兩大效益加持 今年營收獲利拚新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-15 15:20

‌



勤凱去年 12 月營收 1.16 億元，受年底盤點影響月減 18.4%、年增 55.2%。去年第四季 4.27 億元，季減 0.7%，維持高檔。回顧去年全年總營收為 14.92 億元，創歷史次高，年增 42.8%，整體產業庫存減至健康水準。

‌



董事長曾聰乙表示，勤凱客戶絕大多數是被動元件廠，去年營收年增率居被動產業之冠，主要受惠部分產品改良配方，打進更多料號，在客戶端滲透率提升，其次，新增國際大廠客戶拉貨品項也提升，前述兩項正向因素都將延伸至今年，成為成長驅力，力求「獲利成長性高於營收成長」。

至於先進玻璃基板封裝 TGV、AI 新材料，基於保守原則，暫未納入動能估算之中。若客戶湧進急單，則是加分項。勤凱副董事長莊淑媛認為，客戶原本因 12 月盤點而遞延拉貨，已在 1 月初恢復。儘管有過年因素，2 月訂單飽滿度優於 1 月，整體而言第一季有望淡季不淡，全年展望正向。