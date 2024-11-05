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勤凱10月營收創歷史次高 前三季EPS 4.34元賺贏去年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-05 19:51

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勤凱董事長曾聰乙、副董事長莊淑媛。(鉅亨網資料照)

勤凱 (4760-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收達 1.68 億元，月減 0.57%，年增 117.58%，累計前 10 月營收 12.33 億元，年增 36.69%。公司表示，10 月營收受惠電感客戶持續回補庫存，國際銀價仍處在 12 年來的高峰，帶動銀含量較高的產品價格上揚，加上電阻客戶持續拉貨下，營運維持高檔。

副董事長莊淑媛表示，雖國際銀價居高不下，使得一些下游客戶拉貨動作上，陷入觀望，不過庫存經過二、三年的調整後，水位都已偏低，後續觀察終端消費復甦力道。


此外，勤凱今日也公告第三季財報，每股純益 1.23 元。其中，營業淨利維持 6,000 萬元的高水準，但受業外匯損等拖累，單季稅後純益 3,709 萬元，季減 34%，年增 3%，累計前三季稅後純益為 1 億 3,055 萬元，年增 36%，每股稅後純益 4.34 元，超越去年全年 3.9 元。

展望後市，莊淑媛認為，雖客戶仍在觀望國際銀價走勢，加上時序進入年底盤點期，但在產品組合轉佳下，毛利、本業能力都有望優於第三季。

勤凱在新產品及海外客戶布局上，首先，在被動元件方面，因應日本客戶的車用 MLCC 材料，已傳來正面回饋反應，其次，在半導體材料方面，包括先進玻璃基板封裝 TGV 等方面，也都已獲得客戶的正面回應，並已做好進軍半導體材料市場的各項準備，預期相關商機有望將在一至兩年內發酵。

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勤凱被動元件電感次高

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