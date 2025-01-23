〈台北國際電玩展〉今年346家廠商參展 展出超過350款遊戲作品

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-23 15:53

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2025 台北國際電玩展今 (23) 日開幕，台北市電腦公會理事長彭双浪致詞時表示，今年總共有來自 30 個國家地區、346 家參展廠商，現場共計展出超過 350 款遊戲作品，遊戲平台橫跨 PC 遊戲、手機遊戲、主機遊戲。

彭双浪表示，今年台北展覽有三大特色，首先，現場共計展出超過 350 款遊戲作品，包含超過 100 款未上市的遊戲新作，更有來自日本最知名的六大遊戲大廠來台展出，除此之外，也有韓國、捷克等各國組團來參展與支持。

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其次，今年有來自全球 184 家獨立遊戲團隊，分別參與玩家區與商務區的展出，其中海外團隊有 115 家，台灣團隊有 69 家，並透過台北電玩展的媒合，也幫助更多獨立遊戲團隊尋求全球發行的代理商或合作夥伴。