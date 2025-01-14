讓格陵蘭再次偉大？美共和黨提法案以授權川普行動

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-14 17:20

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美國共和黨議員提出「讓格陵蘭再次偉大法案」，旨在授權美國總統與丹麥談判收購格陵蘭島。這一法案由田納西州共和黨眾議員 Andy Ogles 領導，草案已分發給共同提案人。

Ogles 表示，拜登政府損害了美國的聲譽，而川普總統則宣示「美國優先」政策回歸，美國的經濟和安全利益將不再退居次要地位。共和黨眾議員準備幫助川普總統為美國人民實現目標。

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法案允許美國總統在 1 月 20 日中午，即川普宣誓就職後，立即與丹麥展開談判。根據法案，總統必須在與丹麥達成收購格陵蘭協議後的 5 個日曆日內，將協議以及所有相關材料和附件提交給相關的國會委員會。

由於美國憲法賦予國會財政權力，行政部門在未經眾議院撥款和參議院批准的情況下，不得為聯邦政府進行任何採購。

「讓格陵蘭再次偉大法案」已獲得 10 位共和黨眾議員的支持。

川普在第一個總統任期內就曾提出收購格陵蘭的想法，並在最近幾周加大了公開談論收購格陵蘭和其他實體 (如巴拿馬運河) 的力度。川普上周暗示，他不排除以武力奪取格陵蘭和巴拿馬運河。當被問到是否會排除使用經濟或軍事脅迫時，他回答說：「不，我不能向你保證這兩點中的任何一點。」

收購格陵蘭的想法在川普的共和黨盟友中獲得了一些支持。支持者指出，格陵蘭島靠近俄羅斯，具有戰略意義。Ogles 認為，收購格陵蘭「對我們的國家安全至關重要」。 川普的兒子小唐納德 · 川普上周前往格陵蘭進行了所謂的個人旅遊訪問。

上周，務實派眾議院共和黨主街核心小組主席、南達科他州共和黨眾議員 Dusty Johnson 提出了一項法案，允許川普購買巴拿馬運河。這一法案的早期草案涉及以 1 美元的價格購買運河，但最終草案中沒有提到金額。法案已獲得十多位共和黨議員的共同提案。

然而，丹麥和格陵蘭官員一再表示，格陵蘭島是非賣品。格陵蘭總理 Mute Egede 表示，格陵蘭人不想成為丹麥人，也不想成為美國人，他們只想成為格陵蘭人。他還表示，格陵蘭島不對外出售，格陵蘭人民將決定國家的未來。