OpenAI奧特曼：已找到建構AGI方法 今年將迎來重大突破

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-10 12:06

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ChatGPT 母公司 OpenAI 執行長奧特曼上周末表示，已經找到構建通用人工智慧 (AGI) 的方法，並稱今年將看到第一批 AI 智慧體正式加入工作隊伍，徹底重塑人類的工作方式。

奧特曼在個人部落格發文說：「在未來幾年內，每個人都會看到我們所看到的。」

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此外，奧特曼還在長文中回顧他黑暗的「宮鬥」過往，並感嘆稱「這幾年是我人生中最有回報、最有趣、最美好、最累、最有壓力，尤其是最後兩年，是最令人不快的幾年」。

2023 年，人在賭城飯店房間的奧特曼在一場視訊會議中被開除。當時，這位 AI 巨擘仿彿從雲端跌入谷底，美夢瞬間化作泡影。

不過，這場「宮鬥」危機不僅沒有擊垮 OpenAI，反而讓這家公司浴火重生。奧特曼重返公司後，團隊交出「可能是迄今為止最出色的研究成果」。從零到超過 3 億使用者，從默默無聞的實驗室到 AI 領域的絕對霸主，OpenAI 用短短兩年完成別人十年的進化歷程。

奧特曼在文中還寫道，「有了超級智慧，人類將獲得前所未有的力量」，並特別強調了安全與責任。