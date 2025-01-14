鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至150元，幅度約11.11%
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 00:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對新聚思科技(SNX-US)提出目標價估值：中位數由135元上修至150元，調升幅度11.11%。其中最高估值154元，最低估值140元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予新聚思科技評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀0位。
新聚思科技今(14日)收盤價為133.345元。近5日股價上漲11.11%，標普指數下跌1.94%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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