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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司EXEL-US的目標價調升至38元，幅度約5.56%

鉅亨網新聞中心 2025-01-11 06:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)提出目標價估值：中位數由36元上修至38元，調升幅度5.56%。其中最高估值42元，最低估值23元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Exelixis公司評價：積極樂觀13位、保持中立8位、保守悲觀2位。

Exelixis公司今(11日)收盤價為36.02元。近5日股價上漲5.56%，標普指數下跌1.94%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EXEL市場預估目標價

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