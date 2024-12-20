search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.81元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.81元，其中最高估值1.04元，最低估值0.67元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.04(0.96)1.581.691.22
最低值0.67(0.67)0.580.590.63
平均值0.82(0.8)11.10.93
中位數0.81(0.79)0.951.080.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值28.66億41.92億43.93億34.92億
最低值25.74億26.15億27.66億31.09億
平均值27.35億32.09億35.45億33.00億
中位數27.40億32.06億36.93億33.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.13---4.27-1.17-0.61
營業收入2.78億9.59億18.35億13.82億18.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

相關行情

台股首頁我要存股
Robinhood Markets Inc - Class A36.94-0.38%

延伸閱讀


Empty