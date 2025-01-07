鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至0.84元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.81元上修至0.84元，其中最高估值1.04元，最低估值0.67元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.04(1.04)
|1.6
|1.69
|1.22
|最低值
|0.67(0.67)
|0.58
|0.65
|0.71
|平均值
|0.86(0.85)
|1.05
|1.17
|0.96
|中位數
|0.84(0.81)
|1.03
|1.21
|0.96
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.10億
|41.92億
|45.08億
|34.92億
|最低值
|25.74億
|26.15億
|28.84億
|32.06億
|平均值
|27.98億
|33.34億
|37.16億
|33.49億
|中位數
|28.25億
|34.14億
|38.07億
|33.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|營業收入
|9.59億
|18.35億
|13.82億
|18.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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