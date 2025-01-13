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鉅亨速報

外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大跌0.79%，報1.2113元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 17:40


截至台北時間13日17:27，近月英鎊下跌0.0097點跌幅達0.79%，暫報1.2113點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.24%
  • 近 1 週：-1.30%
  • 近 3 月：-6.45%
  • 近 6 月：-5.49%
  • 今年以來：-2.49%

近月英鎊近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.27，本日下跌0.83%
  • 美元/挪威克朗相關性0.25，本日下跌0.36%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.20，本日下跌0.06%

近月英鎊近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.31，本日下跌0.33%
  • 美元/台幣相關性-0.30，本日下跌0.47%
  • 澳元/日元相關性-0.27，本日下跌0.34%

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近月英鎊1.2123-0.71%
人民幣/美元0.1363880.00%
馬來西亞令吉/美元0.22163-0.27%
美元/台幣33.1190.47%
澳元/美元0.61450.00%
日元/美元0.0063580.00%

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