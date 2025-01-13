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凱美出清金山電持股 收回資金擴充本業

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-13 20:11

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凱美董事長呂紹萍。(鉅亨網資料照)

被動元件廠商凱美 (2375-TW) 今 (13) 日公告，出清所持有的電容廠金山電 (8042-TW) 持股共 2.35 萬張，交易金額 9.44 億元，處分利益約 8733 萬元，凱美表示，主要是因投資策略調整，收回資金以用於擴充本業。

凱美表示，自 2018 年起陸續投資金山電至今約 7 年，冀望在電容器的領域與金山電合作以增加市場份額及強化規模採購議價能力，惟雙方產品及客群屬性不同，因此調整投資策略，收回資金聚焦自身核心技術，強化競爭力。


凱美自去年 12 月 6 日至今日累計釋出金山電股票共計約 2.35 萬張，平均每股價格 40.09 元，其中有 2.33 萬張、約 18.06% 的持股是在今日採鉅額交易方式轉讓。

凱美表示，因會計政策非為交易目的所持有，已指定為「透過其他綜合損益按公允價值衡量」之金融資產，故處分股票價值變動係反映在綜合損益表的其他綜合損益項目，直接調整保留盈餘，不會影響本期損益。

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