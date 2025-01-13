〈金寶集團旺年會〉陳威昌：2025年持續投資AI、車用 巴西聖保羅新廠3月投產
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-13 16:48
金寶集團今 (13) 日舉辦旺年會，金寶 (2312-TW) 執行長陳威昌指出，2024 全年面臨很多挑戰，不過過程中也產生很多機會，金寶今年將持續投資 AI、車用產品，同時也透露，巴西聖保羅新廠將於 3 月投產。
陳威昌表示，2024 年面臨諸多挑戰，包括全球主要經濟體國家不同的貨幣政策、地緣政治、戰爭等，加上全世界的重要選舉，選後也產生很多不確定性，不過過程中也產生很多機會，金寶也力求成長，2024 年前三季每股純益已達 0.95 元，較 2023 年高很多，也是近幾年最高的一年。
陳威昌指出，2024 年很多客戶有不同基地的生產需求，金寶也積極布局以滿足客戶需求，包括在泰國與康舒 (6282-TW) 合作充電樁、在菲律賓也有塑膠射出相關訂單。另外，墨西哥廠有伺服器生產、半導體生產設備，3 月將投產的巴西聖保羅新廠，則主要生產 pose 機。
AI 方面，陳威昌說，金寶持續在 AI 做很多努力，除內部經營管理使用 AI 工具，也持續在自動化進行投資，且已經累積許多有效資訊，利用 AI 將資訊數據化，有助集團在資訊上的應用。
車用產品部分，陳威昌說明，金寶在車用已經投資很長一段時間，主要分為兩個階段。第一階段與車用安全相關，涵蓋後行李廂、車門開關等，導入 AI 技術提高安全性，第二階段則是自動駕駛，同時金寶也已跨入智慧座艙領域。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP