〈金寶集團旺年會〉陳威昌：2025年持續投資AI、車用 巴西聖保羅新廠3月投產

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-13 16:48

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金寶集團今 (13) 日舉辦旺年會，金寶 (2312-TW) 執行長陳威昌指出，2024 全年面臨很多挑戰，不過過程中也產生很多機會，金寶今年將持續投資 AI、車用產品，同時也透露，巴西聖保羅新廠將於 3 月投產。

陳威昌表示，2024 年面臨諸多挑戰，包括全球主要經濟體國家不同的貨幣政策、地緣政治、戰爭等，加上全世界的重要選舉，選後也產生很多不確定性，不過過程中也產生很多機會，金寶也力求成長，2024 年前三季每股純益已達 0.95 元，較 2023 年高很多，也是近幾年最高的一年。

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AI 方面，陳威昌說，金寶持續在 AI 做很多努力，除內部經營管理使用 AI 工具，也持續在自動化進行投資，且已經累積許多有效資訊，利用 AI 將資訊數據化，有助集團在資訊上的應用。