〈金寶集團旺年會〉泰金寶鄒孔訓：2025年全面轉型兩家公司 將小雞孵化成金雞
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-13 17:00
金寶集團今 (13) 日舉辦旺年會，泰金寶 (9105-TW) 總經理鄒孔訓表示，今年營運策略的一大重點，便是將泰金寶精密塑膠射出公司，以及泰金寶自動化公司全面轉型，將兩隻小雞孵化成金雞，助力今年業績再創高峰。
鄒孔訓表示，2024 年是泰金寶成立 35 周年，也是泰金寶轉骨的一年，除在產品組合上累積高毛利產品，在生產製造領域方面，這兩年也大量運用機械手臂代替人工，並將 AI 廣泛應用在生產製程、設備管理等，同時導入 RPA 推動自動化，大幅降低成本、提高生產效率。
鄒孔訓指出，今年泰金寶將針對泰金寶精密塑膠射出公司，以及泰金寶自動化公司做全面轉型。泰金寶精密塑膠射出公司方面，除運用機械手臂降低成本外，在母公司資源的挹注下，今年將推出智慧化管理，將經驗變成數據，並推動數據化管理，增進組織效率、降低營運成本。
鄒孔訓進一步說明，今年泰金寶自動化公司將有重大轉型，除擴大營運範圍至泰國與菲律賓，並與 AI 領域有所成就的公司合作，如台達電 (2308-TW) 與所羅門 (2359-TW)。
鄒孔訓提到，與台達電旗下的泰達電合作，利用泰金寶 30 多年在自動化的經驗，加上近幾年成長快速的 AI 技術，泰金寶提供場景給泰達電發揮，而泰達電則賣自動機械手臂給泰金寶，雙方合作使泰金寶降低成本的效果，泰達電則可提升機械手臂技術，預估至 2026 年可供 1 萬支機械手臂，當需求、能力提升後，便可提高競爭力，進一步拓展營業範圍。
另外，鄒孔訓補充，目前已在泰國馬哈差廠新增一座固態硬碟工廠，將有更多新產品與訂單挹注；泰國碧武里廠則預計在第一季底投產，也可望挹注營運。
鄒孔訓說，「AI 領航，卓越智造」為 2025 年泰金寶營運策略，利用泰國這隻金雞，帶領包括菲律賓、馬來西亞、美國、墨西哥等小雞前進，並推動 AI 數位化管理，以提升泰金寶營收與獲利。
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