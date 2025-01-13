〈金寶集團旺年會〉泰金寶鄒孔訓：2025年全面轉型兩家公司 將小雞孵化成金雞

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-13 17:00

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鄒孔訓表示，2024 年是泰金寶成立 35 周年，也是泰金寶轉骨的一年，除在產品組合上累積高毛利產品，在生產製造領域方面，這兩年也大量運用機械手臂代替人工，並將 AI 廣泛應用在生產製程、設備管理等，同時導入 RPA 推動自動化，大幅降低成本、提高生產效率。

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鄒孔訓指出，今年泰金寶將針對泰金寶精密塑膠射出公司，以及泰金寶自動化公司做全面轉型。泰金寶精密塑膠射出公司方面，除運用機械手臂降低成本外，在母公司資源的挹注下，今年將推出智慧化管理，將經驗變成數據，並推動數據化管理，增進組織效率、降低營運成本。

鄒孔訓提到，與台達電旗下的泰達電合作，利用泰金寶 30 多年在自動化的經驗，加上近幾年成長快速的 AI 技術，泰金寶提供場景給泰達電發揮，而泰達電則賣自動機械手臂給泰金寶，雙方合作使泰金寶降低成本的效果，泰達電則可提升機械手臂技術，預估至 2026 年可供 1 萬支機械手臂，當需求、能力提升後，便可提高競爭力，進一步拓展營業範圍。

另外，鄒孔訓補充，目前已在泰國馬哈差廠新增一座固態硬碟工廠，將有更多新產品與訂單挹注；泰國碧武里廠則預計在第一季底投產，也可望挹注營運。