〈金寶集團旺年會〉許介立：康舒今年營運成長 AI伺服器電源Q3放量

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-13 16:50

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金寶集團今 (13) 日舉辦旺年會，電源廠康舒 (6282-TW) 董事長許介立表示，經歷 2024 轉型年，今年 2025 將是成長的一年，電源、新能源事業都會成長，併購的 OmniOn 也會成長，而 AI 伺服器電源已開始量產，預計今年第三季放量出貨。

許介立表示，康舒去年合併營收 317.84 億元、年增 13%，但扣掉併購 OmniOn 的話，康舒本業有衰退，主要是消費性及家電產品庫存較高、車載電源歐洲客戶需求不振、充電樁美系客戶轉單時辰拉長，拉貨均不如預期。

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不過，許介立認為，經歷去年組織、商業模式調整、康舒今年可望走上成長軌道，三大事業來看，電源與 OmniOn 合作效益逐漸顯現，康舒切入通信領域、OmniOn 切入資通訊領域，今年都會成長。

其中，在 AI 伺服器電源方面，許介立透露，去年展開合作並於第四季量產，但還需要一些時間起來，預計要到今年第三季才會明顯放量，且康舒不只是提供 AI 產品的廠商，整體營運也要導入 AI，在製造設計管理上做得更精實。