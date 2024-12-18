〈焦點股〉台塑四寶跌深反彈 台塑盤中漲逾 5% 台化擺脫 22 年新低
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-18 11:22
台塑四寶近期股價疲軟，今 (18) 日集體反彈，其中台塑 (1301-TW) 表現最佳，盤中一度衝上 38.65 元、漲幅突破 5%，帶動其餘三寶上攻，台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW)、南亞 (1303-TW) 紛紛走紅。
台化近日股價慘摔至 2 字頭，創下 22 年以來新低價，今日股價強勢反彈，一度來到 30.8 元，台塑化與南亞表現則較為平穩，約於平盤上方遊走。
台塑四寶今年受中國石化產能過剩影響，獲利大幅縮水。財報顯示，台塑、南亞、台化和台塑化前三季稅後純益合計新台幣 76.42 億元，較去年同期的 452.72 億元大幅衰退 83.1%。
對於產業明年展望，台化董事長洪福源指出，雖然中國推出振興經濟措施，但因民眾消費信心未實質提升，成效有限，加上原油價格走勢悲觀，以及美國貿易政策走向仍未明朗，產業復甦恐需等到農曆年後才能釐清局勢。
台塑四寶今年全數祭出發債計畫，南亞董事會最新決議發行 114 年度國內無擔保普通公司債，發行總額不超過 150 億元，加上台塑、台塑化與台化，台塑四寶今年公告發行無擔保普通公司債額度累計達 516 億元。
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