除舊佈新！彰銀攜手43家連鎖寢具  刷台灣Pay 20%回饋喜迎春

農曆新年將屆，不少民眾已開始除舊佈新準備過年，彰化銀行 ( 2801-TW ) 特與億進寢具合作「億進 Pay 你好生活 刷台灣 Pay 最高回饋 2,000 元」活動，活動期間自 114 年 1 月 15 日至 5 月 31 日止，凡於億進寢具實體門市消費並使用 TWQR「台灣 Pay」進行支付，即可享 20% 之現金回饋 (非即時回饋)，活動期間內每一金融卡 / 帳戶 / 信用卡回饋金上限 新台幣 2,000 元，本活動回饋總金額上限 110 萬元整。

億進寢具是一家從台南起家的寢具製造企業，深耕近 30 年，在全台已有 43 家門市，長期對於自製寢具安全性及使用性的要求，通過 MIT 微笑標章認證工廠和檢驗，營造「寢具家飾複合式通路」，期許能讓消費者感受「買的開心，用的安心」的經營理念，顧客能以更實惠的價格購買到高品質的寢具產品。