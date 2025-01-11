合庫好康再延1年 除了搭捷運 「醫」起網繳就送2000綠點可換咖啡或商品

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-11 10:34

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許多人不知道的醫院限定「隱形優惠」，合作金庫銀行自 112 年起陸續與臺北榮民總醫院、臺大醫院（含各分院）及三軍總醫院攜手共組生態圈合作夥伴，並舉辦使用 App 線上繳費一次即贈環保綠點 2000 點（等值 20 元）的優惠回饋，綠點可兌換近 3000 品項的用品或消費，等於網繳 2 次就可在便利商店兌換一杯 40 元的飲料或咖啡，因活動廣受好評，合庫將加碼延長 1 年。

合作金庫銀行醫療健康生態圈，打造結合醫療淨零碳排與金融服務，為鼓勵民眾多加使用碳排量較低之線上繳費服務，於 112 年 9 月至 113 年 12 月舉辦環保綠點回饋活動，活動期間受熱烈迴響，且有效提升合作醫療院所之線上繳費服務使用率。

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合庫指出，為延續活動熱度，再度推出「醫起集點 合作金庫醫療健康生態圈」回饋活動：自今（114）年 1 月 1 日至 12 月 31 日，凡使用合庫信用卡或帳戶，以線上繳納前述醫療院所之醫療費用，並至合庫官網進行活動登錄，單筆可享「環保集點」App 之 2,000 點綠點回饋，每月最高回饋 10,000 點綠點，活動詳情詳見合庫官網。

「環保綠點」為環境部推廣「綠色消費循環」理念，所推出之「環保集點」APP 回饋點數，獲得的綠點用途廣泛多元，可兌換具有環保標章之日常民生用品，或折抵旅宿、餐廳等合作廠商的消費，包括在便利商店兌換咖啡，品項多達 3,000 項，亦可捐給指定的公益團體。

若要知道自己的點數已累積多少，可從環保集點 App 的「點數查詢」了解，但要記得，點數效期自取得之後僅有兩年效期。目前的累積方式有以下幾種：

1. 大眾運輸集點：自感應搭乘後 14 日內獲得點數

2. 綠色消費集點：自取得商品或發票開立後的 3-14 日內獲得點數

3. 推薦碼贈點：推薦成功且被推薦人需綁定至少一張載具（如悠遊卡或一卡通），完成後 5 日即可獲得點數