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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力智(6719-TW)EPS預估下修至2.9元，預估目標價為251元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對力智(6719-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.95元下修至2.9元，其中最高估值4.48元，最低估值2.64元，預估目標價為251元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.48(4.48)8.6212.28
最低值2.64(2.64)57.9
平均值3.17(3.17)6.459.51
中位數2.9(2.95)6.258.34

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值3,764,0004,844,0005,709,330
最低值3,669,0004,206,1704,539,780
平均值3,721,9604,546,3805,144,370
中位數3,720,7004,586,0005,184,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.6314.8515.756.27
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,037,3756,084,9555,950,8974,199,287

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6719/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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