鉅亨速報 - Factset 最新調查：力智(6719-TW)EPS預估下修至2.9元，預估目標價為251元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對力智(6719-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.95元下修至2.9元，其中最高估值4.48元，最低估值2.64元，預估目標價為251元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.48(4.48)
|8.62
|12.28
|最低值
|2.64(2.64)
|5
|7.9
|平均值
|3.17(3.17)
|6.45
|9.51
|中位數
|2.9(2.95)
|6.25
|8.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,764,000
|4,844,000
|5,709,330
|最低值
|3,669,000
|4,206,170
|4,539,780
|平均值
|3,721,960
|4,546,380
|5,144,370
|中位數
|3,720,700
|4,586,000
|5,184,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.63
|14.85
|15.75
|6.27
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,037,375
|6,084,955
|5,950,897
|4,199,287
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6719/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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