中信投信：AI革新引領2025經濟新格局 留意川概股、新興產業

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-11 09:50

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美股標普 500 指數在 AI 概念股帶動下，2024 年上漲 23.3%，繼 2023 年上漲 24.2% 後，創下本世紀以來最佳兩年表現。中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，隨著 AI 應用進入第二發展階段，加上美國政經格局可能改變，2025 年全球經濟將迎來新契機，建議投資人可多加關注循環類股、川普概念股，以及機器人、AI 應用、新能源等新興產業。

回顧 2024 年，在 AI 概念股的強勁表現下，美股「華麗七雄」—蘋果、微軟、Meta、亞馬遜、Alphabet、輝達和特斯拉成為市場主導力量。其中，晶片製造商輝達全年大漲 172%，Meta 也上漲 65%，遠優於歐洲斯托克 600 指數 6% 和富時 100 指數 5.7% 的漲幅。

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楊士醇指出，AI 發展已從硬體突破階段逐漸邁入軟體應用加速期，目前 AI 應用已從客服、數位助理擴展至網路資安等領域，預估到 2027 年，AI 手機及 PC 滲透率將達到 50%，顯示 AI 應用正加速滲透各產業。從輝達庫存天數已從 95.5 天下滑至 72.3 天的數據來看，AI 相關需求持續強勁。

台灣資通訊出口雖面臨高基期壓力，仍維持雙位數成長，反映 AI 伺服器需求強勁。全球半導體銷售金額年增率也維持在雙位數高位，且絕對金額持續創新高，顯示產業成長動能強勁。

展望 2025 年，楊士醇認為美國政黨輪替帶來的政策變化將成為影響市場的重要因素，市場預期「美國優先」政策將主導上半年的市場走向。

短期而言，楊士醇指出，2025 年 1 月份的企業財報季將成為市場情緒的關鍵轉折點。若企業獲利表現強勁，將有助於緩解市場對經濟放緩的擔憂，使市場回歸基本面。