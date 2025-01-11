〈熱門股〉高端腸病毒71型疫苗進軍東協 周漲近3成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-11 10:20

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高端疫苗 (6547-TW) 周四 (9 日) 宣布與法國醫藥公司 Substipharm Biologics(S-Bio) 簽署區域經銷合約，腸病毒 71 型疫苗進軍東協，共同拓展東南亞市場，激勵高端本周漲幅近 3 成。

高端本周漲幅 27.41%，股價重新站回 40 元關卡，周五 (10 日) 亮燈漲停鎖住 44.85 元，站上所有均線。至於三大法人本周籌碼動向，三大法人買超 698 張。

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高端指出，目前針對恩穩健腸病毒 71 型疫苗 (ENVACGEN) 在越南的經銷合約已與 S-Bio 完成簽署，此外，也針對泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞和新加坡市場的開發持續協商，搶攻對腸病毒 71 型疫苗有高度需求的東南亞市場。

不過高端周五再度公告，為因應策略夥伴布局，主動撤回馬來西亞腸病毒 71 型疫苗新藥申請案，與策略夥伴重新調整整體布局規劃，並在更新申請人與包裝等資料後，再重新送件。

高端指出，腸病毒感染為盛行於東南亞地區的流行疾病，其中腸病毒 71 型 (EV-A71) 為主要的病原之一，且具有高度嗜神經性及高致病力，易造成如肢體麻痺、腦炎、腦膜炎、肺水腫或出血等嚴重併發症甚至死亡。