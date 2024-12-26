看好AI革命！中信投信推美國傘型基金 押寶美大型科技與成長股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-26 20:12

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AI 正以前所未見的速度改變人類工作與生活方式，以美國科技巨頭為首的大型企業，競相在生成式 AI 與機器學習領域投入巨額研發經費，藉此深化企業競爭優勢。中國信託投信瞄準創新科技帶來的關鍵轉折點，推出成分股囊括科技業龍頭的「中信 NASDAQ」(009800-TW)、重壓科技創新產業的「美國創新科技」(009801-TW)，以及聚焦大型成長股的「美國聚焦成長基金」，將於 2025 年 1 月 13 日開募，預期 AI 應用場景持續擴大，從企業營運、產品創新到客戶服務，都將為科技龍頭企業帶來可觀的營收成長。

中國信託投信表示，20 世紀末至本世紀初，每隔 10 年就有一項創新科技問世，從 1990 年代的網際網路、千禧年初期的搜尋引擎、2010 年智慧型手機的爆發，至今日的 AI 應用興起，每個階段都能看到美國科技股的漲勢，皆與其他國家科技股一舉拉開差距，凸顯美國科技業在創新科技上的發展實力與獲利能力。

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隨著 AI 應用發展方興未艾，預期美國資本市場很可能延續 2025 年投資主流地位，而科技產業的領頭羊角色難以撼動，大型科技股可望持續領漲美股。

009800 追蹤「NASDAQ 100 指數」，由 3000 多檔成分股中精選前百大市值企業。009800 經理人張嘉祐指出，NASDAQ 向來是高成長企業的首選掛牌市場，培育出包括 AI 晶片龍頭輝達 (NVIDIA)、電商巨擘亞馬遜 (Amazon) 等多家全球頂尖企業，以及具潛力的「明日之星」如首創達文西機器手臂的醫療保健公司「直覺手術」(Intuitive Surgical Inc.)，也是醫療產業箇中翹楚，因此，NASDAQ 100 指數可說是美股市值型指數中表現最優異的代表性指數之一。

此次同步募集的 009801，追蹤指數為「Solactive 美國創新科技指數」篩選自由流通市值大於 5 億美元、近 3 個月日均成交量大於 400 萬美元的科技巨頭，財務指標部分，進一步篩選研發佔銷售比前 75 名高、價格動能前 50 名高的企業，雙重確認企業研發能帶動股價動能。

009801 經理人王建武說，研發投入與股價表現呈正相關，以近 5 年皆為指數成分股的輝達、博通、Palo Alto 為例，不論是股價或研發費用的成長幅度均顯著飆升，顯示研發費用比重高，確實是股價爆發的關鍵之一。中信 NASDAQ 與美國創新科技兩檔 ETF 持股重疊率約為 48%、共計 26 檔。

同步開募的還有「中國信託美國聚焦成長基金」，鎖定美股長線競爭力，主動出擊精選高純度美股 (America)、高潛力龍頭 (Big)，並對看好的個股採集中投資 (Concentrate) 策略，經理人唐祖蔭指出，當前市場環境與 1995 年網路革命高度相似，當時 Fed 同樣透過預防性降息成功引導經濟軟著陸，隨後美股展開長達數年、累計漲幅逾 500% 的多頭走勢。

唐祖蔭強調，AI 等科技創新題材更是推動此波美股漲勢的關鍵動能，觀察目前美股牛市漲幅僅 60%，就歷史統計推論，美國股市上漲空間仍然充裕；此外，美國企業獲利能力強勁，更是支撐美股⾧期向上的重要動能。