嘉威生活去年營收創新高年增20% 越南新廠將啟動營運

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-10 18:08

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嘉威生活 (3557-TW) 公布最新營收資訊，2024 年在美國市場 回溫的走勢下，全年營收 57.25 億元，年增 20.46%，突破 2022 年的營收紀錄，創下史上新高。在美國消費市場前景仍持穩看待下，因應美國客戶未來在環保材質 r-PET 產品訂單，嘉威越南新廠即將投產，除了供應北美外，也積極爭取歐洲及日韓市場訂單。

嘉威生活 2024 年 12 月營收 4.78 億元，月增 19.51%，年減 9.88%，第四季營收 12.4 億元，季減 0.95%，年增 1.08%，2024 年營收 57.25 億元，年增 20.46%，創新高。

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嘉威生活主管指出，2024 年 12 月主要仍以 Everyday 和 Taxtime 為主要出貨品項，但受到美國零售端改變補貨節奏，部分訂單出貨期程配合調整，遞延到今年 1 月，使得單月營收受到影響，1 月將會順利認列。

2024 年嘉威前五大客戶營運普遍成長，加上美國消費者信心指數上升，消費市場需求回溫，嘉威不管是淡季或旺季都繳出優於過往的成績，推升全年的營收，也是公司從 2019 年轉型家居生活產業，繼 2022 年後全年營收再次登上高峰。

嘉威生活指出，美國 12 月消費者信心指數下降，主要反映消費者因為川普政策的不確定性而對經濟前景略感擔憂。但整體而言，雖然政策不確定性因素壓抑消費者信心，不過指標仍在過去兩年的窄幅區間，在勞動市場仍健康的狀況下，經濟預計仍將受消費支出所支持。

在美國消費市場前景仍持穩看待下，因應美國客戶未來在環保材質 r-PET 產品訂單，嘉威越南新廠即將落成，開啟嘉威營運新篇章，未來試產後產能將穩定趨中國廠，越南廠除了供應北美外，也積極爭取歐洲及日韓市場訂單。