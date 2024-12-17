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南亞將發150億元公司債 台塑四寶接連發債擴充資金

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-17 14:55

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南亞將發150億元公司債 台塑四寶發債近420億擴充資金。(圖：shuttetstock)

南亞 (1303-TW) 今 (17) 日宣布，董事會決議發行 114 年度國內無擔保普通公司債，發行總額不超過 150 億元，是繼台塑 (1301-TW)、台化(1326-TW) 與台塑化 (6505-TW) 之後，台塑四寶近期第四家公告發行公司債的公司，合計台塑四寶今年公告發債總額不超過 428 億元。

南亞表示，本次發債將採每張面額 100 萬元，依面額十足發行，可視市場狀況發行不同年期，採固定或浮動利率，募得資金將用於轉投資國內外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務或充實營運資金。


台塑四寶相繼發行公司債擴充資金，台塑 (1301-TW) 今年分兩期共發行 146 億元公司債，其中第一期在 5 月發行 84 億元，11 月底完成第二期 62 億元；台化 (1326-TW)13 日宣布預計發行不超過 120 億元；台塑化 (6505-TW)12 日也公告將發行總額不超過 100 億元的公司債。

台塑化先前表示，發債主要用於募集長期資金償還借款及充實營運資金；台化與南亞則將資金用途擴及轉投資、新建擴建及汰舊換新廠房設備等。

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