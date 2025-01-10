台泥去年12月、全年營收同創新高 通過SBTi 1.5°C減碳目標

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-10 18:04

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台泥 (1101-TW) 今 (10) 日公告去年 12 月營收 165.43 億元，創歷史單月新高，年增 73.9%，2024 全年營收 1549.09 億元，年增 42.6%，也是歷年最佳。台泥也宣布，正式通過 SBTi 1.5°C 減碳目標設定，以及發布首本人權與環境盡職調查報告，接軌國際。

台泥去年 12 月營收成長主要受惠於亞歐低碳水泥及電力收入，去年 3 月完成併購的土耳其 OYAK 和葡萄牙 Cimpor，至 2024 年底已為台泥貢獻約 546 億元營收，佔合併營收比重 35.24%。此外，台泥旗下和平電廠營收也有成長。

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2024 全年來看，台灣東部的水泥廠、電廠及工業港接逢遭遇強震及颱風衝擊損失慘重，大陸水泥營收也呈現衰退，但在併購土葡水泥廠挹注下，合併營收仍大幅成長並創歷史新高，以營收比重來看，兩岸以外的貢獻攀升至 40%，大陸營收比重降至 22%，反應過去 7 年低碳轉型與國際化已長出一塊新營收。

為銜接國際，台泥也宣布，通過國際科學基礎目標倡議組織 (Science-Based Targets initiative, SBTi) 專家會議審查，2025 年起將依循 1.5 度減碳路徑，以 2016 年作為排放基準年，範圍包括台泥兩岸水泥廠，致力於 2030 年時範疇一與範疇二碳排總計下降 26.8%，成為東亞首家承諾 SBT 1.5 度路徑的水泥企業。

台泥 2020 年就先以 SBT Well-Below 2°C 路徑為目標，連續四年追蹤自身減碳成效，都能緊貼每年目標線，最終完成減碳 11% 的任務。在 2023 年台泥範疇一減碳績效就已經達到 SBT1.5°C 路徑的要求，因此 2024 年第四季進階提出 SBT 1.5°C 減碳路徑申請，包括 2030 年近程目標（Near-term Target）與 2050 年淨零目標承諾（Net-Zero Target）。

台泥 2024 年納入全球低碳水泥布局的土耳其 OYAK 已於 2022 年完成並通過 SBT 1.5°C 路徑與淨零承諾設定，葡萄牙 CIMPOR 完成 1.5°C 路徑與淨零目標承諾，意謂台泥全球水泥事業體系減碳的步伐一致。