費城聯準銀行總裁哈克：前景太不明確 應暫停降息

鉅亨網編譯許家華 2025-01-10 09:09

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美國費城聯邦準備銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 在演講中釋放出「暫停降息」的訊號，指出在當前經濟不確定性較大的情況下，聯準會 (Fed) 暫停下調利率的政策將是合適的。

哈克表示，Fed 可以在現有利率水準上維持一段時間，以觀察未來經濟數據的發展。哈克預期，Fed 最終仍將降息，但政策路徑充滿不確定性。

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哈克強調，美國經濟的整體基礎依然強勁，但當前的經濟狀況卻非常不穩定，這使得未來的政策指導變得困難。他指出，讓通膨回到 2% 的目標可能需要比預期更長的時間，預計美國通膨將在 2026 年才會回落至這一目標。同時，他對低收入者面臨的壓力表示擔憂，並認為 Fed 短期內不會改變利率控制工具。

Fed 的下一次議息會議定於 1 月 28 日至 29 日召開。根據芝商所（CME）數據，市場對 Fed 本月維持利率不變的機率高達 95.2%，而降息 25 個基點的機率僅為 4.8%。此外，預計到 3 月維持目前利率不變的機率為 62.8%，降息 25 個基點的機率為 35.5%，降息 50 個基點的機率為 1.6%。

波士頓 Fed 主席：Fed 應放緩降息

同時，美國波士頓 Fed 主席蘇珊柯林斯 (Susan Collins) 也在同一天表示，考慮到經濟前景的不確定性，Fed 應放慢調整利率的步伐。她指出，美國經濟仍處於「良好狀態」，但通膨降溫的進展可能會慢於預期。柯林斯提到，即將上任的川普政府及新國會的新經濟政策可能會改變經濟的發展軌跡，但具體影響尚不清楚。

作為 2025 年的輪值票委，柯林斯將具有投票權。她表示，儘管傾向於在 2025 年繼續降息，但由於就業數據強勁且通膨持續存在，降息幅度可能會低於幾個月前的預期。她強調了保持耐心的重要性，並與 Fed 去年 12 月會議後發布的官員預測中位數保持一致，認為未來採取更多貨幣寬鬆政策是合適的，但幅度可能會小於先前設想。

展望未來，柯林斯預計美國通膨將下降，儘管上行風險增加，降通膨的進展可能會「坎坷且不平衡」。她補充說，如果通膨方面有好消息，央行可能會更早採取寬鬆政策，但如果數據不明朗，官員可能會選擇等待更長時間。