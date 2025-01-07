今年美股關鍵變量是利率！大摩投資長2025選股建議

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 09:08

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摩根士丹利投資長麥可威爾森（Michael Wilson）認為，2025 年美股表現的關鍵變數在於利率，因為美債殖利率上升已使美債殖利率與股市之間的相關性明確轉為負面。

威爾森指出，隨著美國 10 年期公債殖利率攀升至 4.50% 以上，美股對利率的敏感度再次增強，市場廣度縮小，對估值構成壓力。30 年期公債殖利率周一 (6 日) 觸及 2023 年底以來的最高水準。

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「我們 12 月初曾強調，10 年期公債殖利率在 4.00% 至 4.50% 之間，這可能是美股估值的甜蜜點。」威爾森寫道。

從歷史上看，無論是由於貨幣政策不再那麼鴿派，還是由於期限溢價上升，一旦突破這一區間，都會對美股構成逆風。當前殖利率攀升至 4.50% 以上反映了此模式，導致美股整體表現疲軟。

摩根士丹利指出，期限溢價並非經濟成長意外，而是利率上升的主要驅動因素。 「經濟意外指數已下降，因此不是收益率上升的驅動因素。」威爾遜指出，這進一步強化了「利率是進入新的一年中最需關注的關鍵因素」的觀點。

威爾森認為，有鑑於此，資產負債表更穩健、槓桿率更低的優質股票更值得青睞。

他寫道，「近期利率上升再次提供了堅持選擇優質股票的理由，因為資產負債表更穩健 / 槓桿率更低的公司可能對利率的敏感度較低。」

摩根士丹利建議專注於獲利預期修訂強勁的產業，特別是軟體、金融以及媒體與娛樂產業。

回顧 2024 年底，威爾森將市場疲軟收官歸因於​​多個因素，其中包括 10 年期公債殖利率在 Fed 降息的情況下仍上升了 100 點。債券市場的反應表明，Fed 可能降息過猛，自 9 月以來期限溢價已攀升 77 點。

展望未來，摩根士丹利策略師預計 2025 年龍頭股的領導地位將更加強大，市場「將集中在市值更大、品質更高的股票上，因為我們正進入週期晚期延伸階段，而非新週期。」

他們認為，2025 年可能是「兩半之年」，上半年預計更具挑戰性，之後股市友好的政策變化——如減稅或降低財政不確定性的措施——才會產生影響。

在此之前，摩根士丹利建議投資人優選股票，優先考慮獲利預期修訂強勁的領域。

摩根士丹利投資長 2025 年美股走勢分析摘要