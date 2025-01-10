〈CES 2025〉暴增逾3成！破千家韓企參展創歷史新高 與強勢成長的陸廠展開貼身肉搏

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-10 11:17

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為期四天的國際消費電子展 (CES 2025) 正在美國「賭城」拉斯維加斯熱烈舉行，根據主辦單位美國消費者技術協會 (CTA) 數據，今年吸引來自約 160 國、4500 多家企業參展，其中南韓企業超過 1000 家，創歷史新高，僅次於美國和中國。

中國財經作家吳曉波表示，今年參展企業數量第一仍是美國，高達 1509 家，比去年 1200 多家多了不少，中國 1339 家也比去年多出百餘家，但南韓企業此次異軍突起，從去年 772 家增至今年的 1031 家，其中 641 家是新創公司。

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FutureLabs 未來實驗室首席專家胡延平說：「若說去年我看展時的感覺是韓國企業是批量湧現，今年則是全面崛起且跨越、升級力度有點大。」

場景實驗室創始人吳聲也留意到，這次南韓企業參展不是簡單的幾個大廠，而是全產業鏈屬性的，即便以中國企業為主的中小企業裡，南韓也是三分天下有其一的態勢。

在 CES 2025 第二天，CTA 發表 75 國按技術創新力量評價分為 4 組的結果，南韓位於第一組最高創新組，中國位於第二組創新領導組。

南韓企業在展場上有與中國同業展開貼身肉搏之勢，TCL 展場位於三星電子旁邊，LG 電子後面有長虹展場，SK 旁邊是海信。在本屆 CES 中，韓國主要企業集中亮相核心展區「中央大廳」。

數據顯示，海信和 TCL 已分別躍升至全球電視市場的第二、第三位，超越 LG 電子，與三星電子的差距正在縮小。這項突破不僅體現在市佔率上，更反映在產品定位的全面升級，從過去專注中低階市場，到如今進軍高端領域。