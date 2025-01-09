日本經濟大臣：7-11母公司收購案涉及「國家安全」

鉅亨網編輯林羿君 2025-01-09 14:30

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日本經濟再生大臣赤澤亮正 (Ryosei Akazawa)8 日表示，7-11 母公司 Seven & i 控股可能被外資收購一事，與國家安全「密切相關」。這是日本高層官員首度針對該筆併購案公開發表評論。

Seven & i 控股公司去年 9 月被列入日本國家安全的「核心」名單，引發外界質疑是否為防衛舉措。日本經濟產業省當時表示，該分類不會對可能的收購案構成妨礙。

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赤澤亮正在日本國家記者俱樂部 (Japan National Press Club) 上表示：「談到可能收購 Seven & i 控股，我認為此事與 (國家) 安全息息相關。」赤澤認為，便利商店及其銷售網路可以在發生災難時發揮作用，像是協助向災區人民提供熱食。

他進一步解釋，「如果 Seven & i 控股的便利商店業務落入外國人手中，並僅為獲利而經營時，我們將必須考慮各種事情，例如當我們的災民受苦時，我們能否獲得全力支援」。

赤澤是談及全球在國安基礎上日益傾向保護主義時，做出了上述評論。最近的一個例子就是美國總統拜登以國家安全考量為由，阻止日本製鐵公司以 149 億美元收購美國鋼鐵公司。

另一方面，赤澤被問及日本央行升息時表示，他想知道當前的利率水平是否正常，同時強調貨幣政策由日本央行決定。他補充道，「(日本央行) 可能希望有政策迴旋餘地，在緊急情況下有更大的降息空間」。