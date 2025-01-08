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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至2.5元，預估目標價為32.69元

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.55元下修至2.5元，其中最高估值2.96元，最低估值2.23元，預估目標價為32.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.96(3.46)5.375.774.39
最低值2.23(2.23)2.832.513.11
平均值2.53(2.61)3.913.93.58
中位數2.5(2.55)3.883.683.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值59.95億84.07億89.82億80.08億
最低值55.76億65.47億68.48億80.08億
平均值57.98億76.30億77.76億80.08億
中位數58.09億76.19億77.20億80.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.271.480.71-0.56
營業收入44.27億40.29億45.01億45.82億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAU

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