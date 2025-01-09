鉅亨速報 - Factset 最新調查：ANSYS公司(ANSS-US)EPS預估上修至10.57元，預估目標價為355.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 00:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對ANSYS公司(ANSS-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.41元上修至10.57元，其中最高估值10.88元，最低估值9.28元，預估目標價為355.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.88(10.88)
|12.09
|13.41
|13.65
|最低值
|9.28(9.28)
|10.18
|11.65
|13.65
|平均值
|10.31(10.25)
|11.16
|12.74
|13.65
|中位數
|10.57(10.41)
|11.21
|12.85
|13.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.64億
|28.32億
|30.79億
|32.76億
|最低值
|24.63億
|26.60億
|29.58億
|32.76億
|平均值
|25.23億
|27.60億
|30.37億
|32.76億
|中位數
|25.25億
|27.82億
|30.64億
|32.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.97
|5.16
|5.99
|5.73
|營業收入
|16.81億
|19.07億
|20.66億
|22.70億
詳細資訊請看美股內頁：
ANSYS公司(ANSS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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