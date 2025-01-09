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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ANSYS公司(ANSS-US)EPS預估上修至10.57元，預估目標價為355.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 00:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對ANSYS公司(ANSS-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.41元上修至10.57元，其中最高估值10.88元，最低估值9.28元，預估目標價為355.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.88(10.88)12.0913.4113.65
最低值9.28(9.28)10.1811.6513.65
平均值10.31(10.25)11.1612.7413.65
中位數10.57(10.41)11.2112.8513.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值25.64億28.32億30.79億32.76億
最低值24.63億26.60億29.58億32.76億
平均值25.23億27.60億30.37億32.76億
中位數25.25億27.82億30.64億32.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.975.165.995.73
營業收入16.81億19.07億20.66億22.70億

詳細資訊請看美股內頁：
ANSYS公司(ANSS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSANSS

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