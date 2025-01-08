鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegSKSPI-US的目標價調降至149.51元，幅度約5.32%
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)提出目標價估值：中位數由157.92元下修至149.51元，調降幅度5.32%。其中最高估值180.62元，最低估值96.53元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS評價：積極樂觀6位、保持中立0位、保守悲觀1位。
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS今(8日)收盤價為95.51元。近5日股價上漲5.32%，標普指數上漲0.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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