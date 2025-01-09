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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞穗金融集團MFG-US的目標價調升至5.55元，幅度約3.46%

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對瑞穗金融集團(MFG-US)提出目標價估值：中位數由5.36元上修至5.55元，調升幅度3.46%。其中最高估值6.36元，最低估值4.28元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予瑞穗金融集團評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。

瑞穗金融集團今(9日)收盤價為5.065元。近5日股價上漲3.46%，標普指數上漲0.47%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MFG市場預估目標價

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