鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward IncWWD-US的目標價調升至205元，幅度約3.27%
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 02:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)提出目標價估值：中位數由198.5元上修至205元，調升幅度3.27%。其中最高估值226元，最低估值180元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Woodward Inc評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀0位。
Woodward Inc今(8日)收盤價為178.41元。近5日股價上漲3.27%，標普指數上漲1.16%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 波音大裁員 空巴跟進 裁員潮恐蔓延航空業
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward IncWWD-US的目標價調升至200元，幅度約9.89%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward Inc(WWD-US)EPS預估上修至6.03元，預估目標價為200.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估下修至0.79元，預估目標價為29.50元
下一篇