和碩入列輝達機器人供應鏈 童子賢：AI應用機器人產業未來幾年都會很熱鬧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-08 19:14

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳日前於 CES 2025 發表演講，並列出機器人供應鏈名單，和碩 (4938-TW) 也在其中，對此，董事長童子賢今 (8) 日出席玉山科技協會活動表示，將 AI 應用在智慧機器人領域，這是一大商機，且是未來趨勢，台灣產業一定會參與其中，未來幾年產業將會很熱鬧。

童子賢指出，黃仁勳登高一呼，輝達變成 AI 領域的先驅者，被黃仁勳點名列為機器人供應鏈名單，他幽默回應「圖案放在上面的話，必屬同黨」。

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而且 AI 的發展對於現代文明社會的生產力有很大的幫助，童子賢認為，如今將 AI 應用拓展至智慧機器人領域，同樣有助於提高生產力，特別是像台灣少子化、高齡化問題嚴重，很需要機器人的幫助。

童子賢進一步說明，無人機上具備的感測器、無線通訊、馬達以及 AI 軟體等感測技術，也同時出現在機器人上，包括溫度、光學、壓力、近距離、紅外線等感應器，且機器人背後的 AI 運算需求將比無人機高。

童子賢表示，繼 AI 導入 5G 通訊、電動車及半導體後，有業者將 AI 應用在智慧機器人領域，認為這是一大商機，且是未來趨勢，台灣產業一定會參與其中，未來幾年產業將會很熱鬧。