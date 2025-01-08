和碩入列輝達機器人供應鏈 童子賢：AI應用機器人產業未來幾年都會很熱鬧
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-08 19:14
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳日前於 CES 2025 發表演講，並列出機器人供應鏈名單，和碩 (4938-TW) 也在其中，對此，董事長童子賢今 (8) 日出席玉山科技協會活動表示，將 AI 應用在智慧機器人領域，這是一大商機，且是未來趨勢，台灣產業一定會參與其中，未來幾年產業將會很熱鬧。
童子賢指出，黃仁勳登高一呼，輝達變成 AI 領域的先驅者，被黃仁勳點名列為機器人供應鏈名單，他幽默回應「圖案放在上面的話，必屬同黨」。
而且 AI 的發展對於現代文明社會的生產力有很大的幫助，童子賢認為，如今將 AI 應用拓展至智慧機器人領域，同樣有助於提高生產力，特別是像台灣少子化、高齡化問題嚴重，很需要機器人的幫助。
童子賢進一步說明，無人機上具備的感測器、無線通訊、馬達以及 AI 軟體等感測技術，也同時出現在機器人上，包括溫度、光學、壓力、近距離、紅外線等感應器，且機器人背後的 AI 運算需求將比無人機高。
童子賢表示，繼 AI 導入 5G 通訊、電動車及半導體後，有業者將 AI 應用在智慧機器人領域，認為這是一大商機，且是未來趨勢，台灣產業一定會參與其中，未來幾年產業將會很熱鬧。
共同執行長鄭光志先前也指出，和碩已成立機器人開發團隊，且和碩在機器人以及 AI 有豐富的製造經驗，希望從製造的角度，依照客戶需求，生產、製造某部分的零組件，或是整機機器人出貨給客戶，不過現階段將聚焦零組件生意，最新成果也有望於今年的 COMPUTEX 展出。
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