宜特四大領域成長強 去年營收43億元年增14%創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-10 18:27

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檢測分析業者宜特 (3289-TW) 今 (10) 日公佈 2024 年 12 月營收 3.72 億元，月減 0.36%，年增 14.6%，累計 2024 全年營收 43.46 億元，年增 14%，創下歷年來新高紀錄，宜特指出，去年營收創高主要受惠 AI、先進封裝、先進製程和車用電子等領域需求成長驅動。

回顧 2024 年全年，宜特持續深化技術優勢，並積極投入新興領域 AI、高速運算與車用電子市場等，帶動故障分析 (FA)、可靠度驗證 (RA)、材料分析 (MA) 等業務增長，公司不僅在核心技術上持續精進，更在國際市場上強化品牌能見度，吸引國內外大廠的合作與訂單。

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宜特本月也正式啟動 APT 原子探針斷層掃描儀試片製備服務。這一突破性技術為半導體材料分析提供全新解決方案，特別針對 A14 製程 (14 埃米) 等超先進製程，克服異質材料整合與立體化元件結構中的分析挑戰。

隨著半導體元件尺寸縮小至奈米級與埃米級，穿透式電子顯微鏡 (TEM) 逐漸面臨成分分析空間解析度和濃度偵測極限的侷限，而 APT 的出現則為材料分析帶來全新視角。APT 不受光學繞射極限限制，能在次奈米級解析度下，精確還原樣品的三維原子結構，並提供 10 ppm 等級的成分分析能力，成為解決半導體研發與良率控制問題的利器。