和碩成立機器人專業團隊 現階段瞄準零組件生意 COMPUTEX展成果
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-06 10:53
迎接機器人熱潮，和碩 (4938-TW) 共同執行長鄭光志指出，目前和碩已經成立專業團隊研究，並透露今年 COMPUTEX 可望展示成果，共同執行長鄧國彥也說，和碩在工業用機器人著墨已久，現階段瞄準零組件生意，未來也不排除將觸角拓展至整機模組。
鄭光志表示，機器人牽扯到的技術非常多，包括硬體、軟體及 AI 數位孿生等領域，和碩不只代工，還有設計的能力，因此將從客戶角度切入，視客戶需求，布局人形機器人、工業用機械手臂等領域，其中，驅動馬達是重要的技術，和碩也會投資。
鄧國彥提到，和碩在工業機器人、工廠自動化已經做了很久，包括 AMR、AGV 及機器手臂等，在技術上沒有太大問題，且應用控制都相當熟悉，因此機器人對和碩而言並不陌生，只是以什麼型態出貨給客戶而已。
鄭光志補充，和碩在機器人以及 AI 有豐富的製造經驗，希望從製造的角度，依照客戶需求，生產、製造某部分的零組件，或是整機機器人出貨給客戶。不過就像電動車業務一樣，沒有出貨完整的電動車，因此機器人業務方面，現階段先聚焦零組件生意，期望未來可以做出整機提供給客戶。
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