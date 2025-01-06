和碩成立機器人專業團隊 現階段瞄準零組件生意 COMPUTEX展成果

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-06 10:53

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鄭光志表示，機器人牽扯到的技術非常多，包括硬體、軟體及 AI 數位孿生等領域，和碩不只代工，還有設計的能力，因此將從客戶角度切入，視客戶需求，布局人形機器人、工業用機械手臂等領域，其中，驅動馬達是重要的技術，和碩也會投資。

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鄧國彥提到，和碩在工業機器人、工廠自動化已經做了很久，包括 AMR、AGV 及機器手臂等，在技術上沒有太大問題，且應用控制都相當熟悉，因此機器人對和碩而言並不陌生，只是以什麼型態出貨給客戶而已。