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鉅亨速報

營收速報 - 威健(3033)12月營收98.18億元年增率高達42.37％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 18:15


威健(3033-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣98.18億元，年增率42.37%，月增率30.53%。

今年1-12月累計營收為896.75億元，累計年增率26.49%。

最新價為33.75元，近5日股價上漲0.9%，相關電子通路上漲2.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+276 張
  • 外資買賣超：+379 張
  • 投信買賣超：-179 張
  • 自營商買賣超：+76 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 98.18億 42% 31%
24/11 75.22億 28% 2%
24/10 73.43億 36% -20%
24/9 91.46億 34% 22%
24/8 75.18億 27% 2%
24/7 73.46億 24% -19%

威健(3033-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件暨周邊設備之代理銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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