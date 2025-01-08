營收速報 - 威健(3033)12月營收98.18億元年增率高達42.37％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 18:15
今年1-12月累計營收為896.75億元，累計年增率26.49%。
最新價為33.75元，近5日股價上漲0.9%，相關電子通路上漲2.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+276 張
- 外資買賣超：+379 張
- 投信買賣超：-179 張
- 自營商買賣超：+76 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|98.18億
|42%
|31%
|24/11
|75.22億
|28%
|2%
|24/10
|73.43億
|36%
|-20%
|24/9
|91.46億
|34%
|22%
|24/8
|75.18億
|27%
|2%
|24/7
|73.46億
|24%
|-19%
威健(3033-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件暨周邊設備之代理銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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