外資買超211億元 提前卡位PCB展概念股 青睞欣興和華通
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-21 18:58
台股今 (21) 日開高走低，終場量縮小漲 55 點，收在 23,542 點，外資續站買方回補船票，買超陽明與長榮共 2.4 萬張，也提前卡位電路板展覽概念股，加碼欣興與華通，共 1.9 萬張。
三大法人合計買超 227.01 億元，外資買超 211.16 億元，呈現連 2 買，投信轉買 20.74 億元，自營商由買轉賣、調節 4.89 億元；期貨方面，外資大力加碼空單 4,820 口，未平倉空單口數增加至 33,579 口 。
外資買超特別青睞航運與 PCB 族群，以及高股息 ETF，其中，陽明 (2609-TW) 為外資買超首位，張數約 1.6 萬張，也加碼長榮 (2603-TW)8 千張，且隨著本周電路板展覽即將開展，外資也卡位華通 (2313-TW) 與欣興 (3037-TW)，合計張數達 1.9 萬張，元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW) 也合計超過 2.2 萬張。
外資賣超則瞄準金控股與債券 ETF，賣超前 10 檔就包含 5 檔金融股與 3 檔債券 ETF，凱基金 (2883-TW) 高居外資提款第一名，大幅調節 5.5 萬張，其他如中信金 (2891-TW)、富邦金 (2881-TW)、玉山金 (2884-TW) 與新光金 (2888-TW) 也至少都有 1.5 萬張以上。
投信與自營商與外資有志一同，雙雙看好欣興表現，分別加碼 3 千張、2 千 8 百張，但對華通看法則分歧，投信調節 1 千張左右、自營商小幅加碼 5 百張。
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