外資買超211億元 提前卡位PCB展概念股 青睞欣興和華通

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-21 18:58

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台股今 (21) 日開高走低，終場量縮小漲 55 點，收在 23,542 點，外資續站買方回補船票，買超陽明與長榮共 2.4 萬張，也提前卡位電路板展覽概念股，加碼欣興與華通，共 1.9 萬張。

三大法人合計買超 227.01 億元，外資買超 211.16 億元，呈現連 2 買，投信轉買 20.74 億元，自營商由買轉賣、調節 4.89 億元；期貨方面，外資大力加碼空單 4,820 口，未平倉空單口數增加至 33,579 口 。

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外資賣超則瞄準金控股與債券 ETF，賣超前 10 檔就包含 5 檔金融股與 3 檔債券 ETF，凱基金 (2883-TW) 高居外資提款第一名，大幅調節 5.5 萬張，其他如中信金 (2891-TW)、富邦金 (2881-TW)、玉山金 (2884-TW) 與新光金 (2888-TW) 也至少都有 1.5 萬張以上。