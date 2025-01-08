川普2.0暖身中 AI多頭才開始 快筆記華爾街經理人投資心法！

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-08 11:17

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本屆 CES 展再次掀起黃仁勳旋風，國泰投信董事長張錫日前曾公開表示，「2025 年投資沒有 AI 就是最大的風險」。儘管受到 7 日美國公布最新的經濟數據影響，聯準會年內降息的預期漸冷、美債殖利率飆升，使得美股盡數收黑，台股也回檔修正；不過，國泰費城半導體 (00830-TW) 基金經理人李翰林表示，從長線來看，AI 多頭格局不變，且今年才剛開始，在企業基本面無虞的前提下，反而更應持續買進，展現貪婪。

川普 2.0 世代，美中角力、貨幣、貿易大戰再起，Fed 緩降息，直接牽動全球資金流向。李翰林認為，從政治面來說，雖然先前市場擔心川普上任後會有非預期的作為衝擊美股，但近期市場仔細觀察川普提出並實際執行的新政策後，情緒已從擔憂轉為期待，例如新設立白宮人工智慧與加密貨幣沙皇，其實就是希望穩固美國作為 AI 等新興科技的全球主宰地位。

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此外，川普政府同樣宣布未來在美國投資「10 億美元以上」的投資案時都將在審批和許可上獲得全面加速，甚至早在去年 9 月時，白宮就已召開 AI 基礎設施圓桌會議，召集來自超大規模雲端運算服務商、AI 企業、數據中心營運商等各大企業領導人，討論如何確保美國在 AI 領域繼續領先世界。

美國政策聚焦在 AI 題材上，而 AI 各類應用要能實現的關鍵基礎，就是 AI 晶片，故半導體產業上、中、下游都將同步受惠，但鑑於半導體產業有大者恆大的特性，所以應挑選各階層中的龍頭股。

像是美國銀行調查美國主動基金的經理人，最多人持有的股票就是 AI 晶片龍頭輝達，截至 2024 年 12 月，高達 72% 的基金經理人持有輝達，高於 9 月底的 70%，而排名其後的股票也清一色是費半指數成分股，如持有比例次高者為博通，也高達 54.6%，再依序是應用材料、超微 (AMD)，皆為 35.7%，而後高通的持有比例為 30.5%，德州儀器為 30%。

國泰費城半導體 ETF 是全台目前唯一追蹤美國重要科技指數「美國費城半導體指數」，前十大成分股網羅全球半導體產業上、中、下游龍頭代表公司，包括輝達、博通、艾司摩爾、高通及台積電等重量級業者，其中全球兩大 AI 晶片壟斷級供應商輝達、博通，兩檔權重合計逾 25%，一次掌握 GPU、ASIC 機會。

本周市場聚焦美國消費性電子展 (CES)，昨日輝達執行長黃仁勳登台發表主題演講，吸引萬人親臨會場「朝聖」。會中黃仁勳正式公布輝達最新一代 GeForce RTX 50 系列顯示卡，強調系列作中所耗費的電量更只要 RTX 40 系列的一半，且在 Blackwell 晶片加持下，最新系列中的 RTX 5070 表現與先前號稱「地表最強顯卡」的 RTX 4090 之效能旗鼓相當、但售價僅 RTX 4090 的三分之一。