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鉅亨速報

營收速報 - 瑞昱(2379)12月營收86.75億元年增率高達25.49％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 09:15


瑞昱(2379-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣86.75億元，年增率25.49%，月增率-0.54%。

今年1-12月累計營收為1,133.94億元，累計年增率19.14%。

最新價為544元，近5日股價下跌-4.4%，相關半導體業上漲4.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2518 張
  • 外資買賣超：-749 張
  • 投信買賣超：+2948 張
  • 自營商買賣超：+319 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 86.75億 25% -1%
24/11 87.22億 12% -3%
24/10 89.47億 14% -9%
24/9 98.30億 11% -4%
24/8 102.13億 15% -5%
24/7 107.10億 19% 5%

瑞昱(2379-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發生產、製造、銷售各種積體電路。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收瑞昱

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